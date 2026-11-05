Özgür Kabadayı’dan itiraf gibi seçim savunması! CHP'nin kazanacağını düşünselerdi aday olamazdım

Şile Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ operasyonunda görevinden uzaklaştırılan tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 15 saat süren duruşmada savunma yaptı. Kabadayı “Herhangi bir tecrübem yoktu. CHP yöneticileri ve Ekrem İmamoğlu tarafından aday olacağım söylendi. Beklenmedik şekilde seçimi kazandık. Şile'yi CHP'nin kazanacağını düşünselerdi ben aday olamazdım. Adaylık döneminde para vermemiş olmamın telafi edilmesinin beklendiği yönde sözler söylenildi. Ben taleplere hep karşı çıktım, 1 lira dahi ödemedim” dedi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakim karşısına çıktı.

“BEKLENMEDİK ŞEKİLDE SEÇİMİ KAZANDIK”

Davanın 7. duruşmasında savunma yapan Özgür Kabadayı, Şile’de sevilen bir esnaf olduğunu belirterek “Siyasete girmeden önce yerel yönetimlerin işleyişi hakkında herhangi bir tecrübem yoktu. Şile'de yaşayan vatandaşlarımın istekleri doğrultusunda aday oldum. CHP yöneticileri ve Ekrem İmamoğlu tarafından aday olacağım söylendi. Beklenmedik şekilde seçimi kazandık” dedi.

Özgür Kabadayı

“ARTIK TALEPLERDEN BUNALDIM”

Seçimden yaklaşık iki ay sonra İstanbul'da bir otelde CHP'li 26 belediye başkanının katıldığı bir toplantı yapıldığını belirten Kabadayı şunları anlattı:

Toplantıya Ekrem İmamoğlu ve o zamanın CHP İl Başkanı Özgür Çelik çağırdı. Telefonlarımız özel kalemlere verildi, benim kalemimi Oğuz Kaçmaz aldı. Hasan Tozkoparan yanıma geldi. Şile'de kendisine yakın kişilere ait yapıların iskanıyla ilgili bir menfaat karşılığında partiye istenen tutardan mahsup yapılacağını söyledikten sonra toplantıdan çıktım. Çünkü artık taleplerden bunaldım. Artık toplantılara katılmamaya başladım.

Özgür Kabadayı’dan itiraf gibi seçim savunması! CHP'nin kazanacağını düşünselerdi aday olamazdım

“CHP'NİN KAZANACAĞINI DÜŞÜNSELERDİ ADAY OLAMAZDIM"

Şile'de bir otelde yapılan İBB meclis üyesi kampının ücretinin Hasan Tozkoparan tarafından kendisinden istendiğini ifade eden Kabadayı “Ben de Özgür Çelik'i aradım ve bu konuya itiraz ettim. Ve orada şöyle bir konuşma oldu: Adaylık döneminde normal şartlarda Şile'yi CHP'nin kazanacağını düşünselerdi ben aday olamazdım. İlla ki kendi içlerinden bir tanesi aday olacaktı. O yüzden de herhangi bir adaylık masrafı ya da adaylık parası böyle bir talepte bulunulmadı benden. Ama seçim kazanıldıktan sonra ne oldu? Şile'ye bir akın oldu parti tarafından. Adaylık döneminde para vermemiş olmamın telafi edilmesinin beklendiği yönde sözler söylenildiğini çok iyi hatırlıyorum, yani bu otel parasıyla ilgili. Ben bu taleplere hep karşı çıktım, 1 lira dahi ödemedim” dedi.

“İMAMOĞLU'NA KÜFÜR ETTİ, YOLUMUZU AYIRMAMIZ LAZIM”

33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kabadayı’nın savunmasının devamı şöyle;

"Bir gün Hasan Tozkoparan tarafından telefonuma 3-4 tane Şile Belediyesi personelinin isminin yazdığı mesaj geldi. 'Bunlar seçim zamanı Ekrem İmamoğlu'na küfür etti, bunlarla yolumuzu ayırmamız lazım' dedi. Ben bu arkadaşları çağırdım. Bunu onlara söylerken onlar da ağladı ben de ağladım. 'Bana 2 ay müsaade edin ben kendimi toplayayım şu an bir şey yapamıyorum elim kolum bağlı' dedim. Daha sonra yine bir personelin bana bozkurt yapan fotoğraflarını atarak işten çıkarmamı istedi. Direkt aradım başkanı dedim ki, 'Hasan Başkan, ben kalkayım buradan siz oturun. Benim alacağım personele, çıkaracağım personele siz karar verecekseniz ben kalkayım' dedim

Özgür Kabadayı’dan itiraf gibi seçim savunması! CHP'nin kazanacağını düşünselerdi aday olamazdım

“BEN ÖZELLİKLE SILA’YI İSTEMEDİM”

Kabadayı, gündem olan 35.Şile Bezi Festivali'ne ilişkin de dikkat çeken detaylar anlattı. Kabadayı “Başkan Sıla'yı istedi deyip durdular. Ben özellikle Sıla'yı istemedim. Önceden gelen sanatçılar gelmesin istedim. Hangi sanatçılar sunulmuşsa, hangi sanatçılar müsaitse o gelmiş. Sıla'nın o gün başka bir konseri varsa ne yapacaktık? Festivali iptal mi edecektik? Bu konuyu abarttılar.

Özgür Kabadayı’dan itiraf gibi seçim savunması! CHP'nin kazanacağını düşünselerdi aday olamazdım

“PARAYI ARABA İÇİN VERDİM”

Kabadayı, söz konusu verilen paralara ilişkin iddiaları yalanlayarak şöyle konuştu:

Çağlar Ersoy araba için 700 bin lira istedi, ben de o kadar çıkmaz benden dedim. 100 bin lira verdim. Ertesi gün aradım, 'Eşinle çocuğunla bize gelirsin yemeğe 100 bin lira ayarladım onu takdim ederim sana' dedim. Bu kadar. Denildiği gibi dolarlar vermedim. Mutlu U. beni aradı, parasal bir sıkıntısı olduğunu söyledi. Ben de Çağlar Ersoy'u aradım. Alacağım vardı zaten, sen ver sonra hallederiz dedim. Olay bundan ibaret.

Özgür Kabadayı’dan itiraf gibi seçim savunması! CHP'nin kazanacağını düşünselerdi aday olamazdım

92 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Şile Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında hazırlanan iddianamede "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede ayrıca, örgüt elebaşı olduğu belirtilen Kabadayı'nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istenmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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