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Sancaktepe'de dehşet anları: Susturuculu silah ve kar maskesiyle kuyumcu soygunu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sancaktepe&#039;de dehşet anları: Susturuculu silah ve kar maskesiyle kuyumcu soygunu!
Kuyumcu Soygunu, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sancaktepe'de maskeli üç kişi silahlarla kuyumcuya girdi, altınları çalıp kaçtı. Kuyumcu yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Sancaktepe Ankara Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, maskeli üç kişi kuyumcuda dehşeti yaşattı. 

Kiraladıkları Mercedes marka otomobil ile kuyumcu dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etmişti. Kuyumcu Nurettin Mengühan’ı dizlerinden vurarak yaralayarak hırsızlar, otomobile binerek kaçmıştı.

Sancaktepe'de dehşet anları: Susturuculu silah ve kar maskesiyle kuyumcu soygunu! - 1. Resim

SİLAHLI SOYGUN ANI KAMERADA

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli 3 şahsın ellerinde silahla kuyumcuya girdikleri, şahıslardan birinin vitrinde bulunan altınları toplayarak çantaya doldurduğu, ardından dükkandan kaçarak otomobile binip uzaklaştıkları görülüyor.

Sancaktepe'de dehşet anları: Susturuculu silah ve kar maskesiyle kuyumcu soygunu! - 2. Resim

Şüphelilerin arabaya bindikleri sırada kuyumcunun yanında bulunan oğlunun da silahla hırsızlara ateş açtığı yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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