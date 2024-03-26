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Haberler > Gündem > Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da izinli sayılacak

Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da izinli sayılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan&#039;da izinli sayılacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandık kurullarında görev alacak kamu personelinin 1 Nisan Pazartesi günü izinli olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından paylaştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ UYGUN GÖRMÜŞTÜR"

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği ifade edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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