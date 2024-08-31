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Şanlıurfa sokaklarında yeğenlerini arıyor: İlaçlarını içmezse ölecek, yardım edin

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa sokaklarında yeğenlerini arıyor: İlaçlarını içmezse ölecek, yardım edin

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Elif Çoşkun biri engelli iki çocuğunu alarak Osman Kılıç adındaki adamla kaçtı. Küçük kızı yetiştirme yurduna bırakan ikili hakkında konuşan çocukların halası, Coşkun'un akli dengesinin yerinde olmadığını Kılıç'ın rehin tuttuğunu söyledi. Acılı hala yüzde 90 engelli olan yeğeni için çağrı yapıp "İlaçlarını kullanmazsa ölecek" dedi. 

Şanlıurfa Maksude Coşkun'un çığlığıyla yankılanıyor. Eyyübiye'de yaşayan Veysi Coşkun 3 ay önce askere gitti. Coşkun vatani görevini yaparken iddiaya göre eşi 31 yaşındaki Elif Coşkun 2 ay önce biri engelli 2 çocuğunu yanına alıp Osman Kılıç isimli adamla kaçtı. 

Bir süre sonra küçük çocuk Melesa Nisa Coşkun, Osman Kılıç ve anne Elif tarafından çocuk yetiştirme yurduna bırakıldı.

SOKAK SOKAK YEĞENİNİ ARIYOR

Çocukların yaşayan tek yakını olan hala Maksude Coşkun, kardeşinin askerde olduğunu, kendisinin ise çaresiz bir şekilde sokak sokak engelli olan yeğenini aradığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"OSMAN KILIÇ REHİN TUTUYOR"

Hala Maksude Coşkun, “Karakola defalarca gittim. Osman Kılıç adında biri gelinimizi ve çocuğumuzu rehin tutuyor. Gelinimizin akli dengesi yerinde değil. Çocuklardan birini yurda veriyor. Diğer çocuğumuzu ise yanında tutuyor. Yanında tuttukları çocuğumuz yüzde 90 engellidir. İlaçları var, düzgün kullanması gerekiyor. İlaçları kullanmazsa ölecek. Lütfen bize yardım edin” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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