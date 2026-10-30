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Şanlıurfa'da kalp ısıtan hareket! Kardeşlerine kıyamadı, çantalarını omuzladı

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Şanlıurfa'da iki kız kardeşinin çantalarını taşıyan ağabey, görenlerin kalplerini ısıttı. Görüntüleri izleyenler çocukların ailesine teşekkür etti.

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Şanlıurfa'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, kalpleri ısıttı. İki kız kardeşiyle birlikte okula giden bir çocuk, sergilediği davranışla görenlerin takdirini topladı.

İZLEYENLERİN İÇİNİ ISITTI

Görüntülerde, ağabeyin iki kız kardeşinin okul çantalarını taşıyarak onlara eşlik ettiği görüldü. Kardeşlerinin yükünü omuzlayan ağabeyin bu davranışı, kardeş sevgisinin güzel bir örneği olarak değerlendirildi. Görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

Şanlıurfa'da kalp ısıtan hareket! Kardeşlerine kıyamadı, çantalarını omuzladı
Başlık ResmiŞanlıurfa'da kalp ısıtan hareket! Kardeşlerine kıyamadı, çantalarını omuzladı

"GÖRÜNTÜLER BİZİ MUTLU ETTİ”

“Görüntüleri izledikten sonra duygulandığını belirten Ahmet Karataş, "Görüntüler bizi mutlu etti. Bu güzel davranışı kardeşlerimizi de aşılamak isteriz. Bu sevgiyi çocuklarına aşılayan anne, babaya da ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Şanlıurfa'da kalp ısıtan hareket! Kardeşlerine kıyamadı, çantalarını omuzladı
Başlık ResmiŞanlıurfa'da kalp ısıtan hareket! Kardeşlerine kıyamadı, çantalarını omuzladı

“BEN DE DUYGULANDIM”

Serap Küçükşahin ise, "Görüntüleri izledikten sonra gerçekten ben de duygulandım. Keşke büyükler küçüklerini hep bu şekilde korumayı öğrense" dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa
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