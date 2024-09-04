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Şanlıurfa'da yakıt tankeri devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda meydana geldi. 53 yaşındaki Mehmet Erdek idaresindeki yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın etkisiyle yola devrilen tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Şanlıurfa'da yakıt tankeri devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Erdek'in cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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