Şanlıurfa'da yakıt tankeri devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'da yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda meydana geldi. 53 yaşındaki Mehmet Erdek idaresindeki yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazanın etkisiyle yola devrilen tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Erdek'in cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı