Santa Maria Kilisesi'ne saldırmışlardı! DEAŞ'ın 'ölüm timi' böyle yakalandı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 2 gün önce silahlı saldırı düzenleyen zanlıların yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın 'birinci sınıf ölüm timi'ne düzenlenen operasyon saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü ayin sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının iki failinin de yakalandığını duyurmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrası şüphelilerin, araçla Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.

'ÖLÜM TİMİ' BÖYLE YAKALANDI

Ekipler, şüphelilerin Kübra Sokak'taki ikametlerine düzenlediği baskında, Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T'yi yakaladı.

Öte yandan, polis ekiplerinin operasyonu güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, polisin daireye baskın düzenlemesi ve şüphelilerin dışarı çıkarılması yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi. Şüphelilerin olayda kullandıkları araç bir yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildi, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı belirlendi.

Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Faillerin Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. olduğu belirlenmiş, terör örgütü DEAŞ da Telegram kanalından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti. Saldırıyı gerçekleştirenlerin DEAŞ'ın 'birinci sınıf ölüm timi' olduğu belirtilmişti.