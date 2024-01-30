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    • Santa Maria Kilisesi’ne saldırıda kullanılan silahın parçalarına ulaşıldı

    Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırıda eylemi gerçekleştiren saldırganların, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde attıkları ve olayda kullandıkları malzemelerle ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda bazı silah parçalarına ulaşıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Silahlı Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli 2 saldırgan tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü birimleri, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde delil araştırmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin attıkları ileri sürülen ve olayda kullandıkları iddia edilen malzemelerle ilgili çalışma yapılıyor. Ormanlık alana atıldığı düşünülen ve elde edilen delillerin niteliğinin ise olayda kullanılan silahların parçalarından oluştuğu kaydedildi.

    Santa Maria Kilisesi’ne saldırıda kullanılan silahın parçalarına ulaşıldı

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

    Silahlı saldırı ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

    Şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti.

    Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

    Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.

    Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.

    Olayla bağı tespit edilemeyen 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Silahlı Saldırı
    Haberler > Gündem > Santa Maria Kilisesi’ne saldırıda kullanılan silahın parçalarına ulaşıldı
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