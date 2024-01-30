İçişleri Bakanı Yerlikaya, kilise saldırısının detaylarını anlattı: Soruların yanıtını arıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kilise saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, DAEŞ'in saldırıdaki amacının ne olduğunun cevabını aradıklarını söyledi. Hedefin saldırı sırasında kilisede bulunan başkonsolos olup olmadığına ilişkin Yerlikaya, "Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan’a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli 2 saldırgan tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin konuştu. Yerlikaya, operasyonlardaki gözaltılara dikkati çekerek, ifadelerin tamamlanmasının ardından ayrıntıların netleşeceğini söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Bakan Yerlikaya, “DEAŞ’ın saldırı şeklini biliyoruz. Ya bomba kullanırlar ya da girdikleri yerde tüm sivilleri katlederler. Bu saldırıda amaçları neydi?” sorusuna “Aynı sorunun yanıtını biz de arıyoruz” diye yanıt verdi.

Silahların tutukluk yapmış olmasının belki de hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirten Yerlikaya, bu sorunun ayrıntılı yanıtının ifadelerin ve çalışmaların sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

BAŞKONSOLOS HEDEF MİYDİ?

Ayine katılan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak’ın hedef olup olmadığı sorusuna da yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre Başkonsolos’un hedef olmadığını değerlendirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, “Polonya Başkonsolosu’nun düzenli bir şekilde İstanbul’da farklı farklı kiliselere gittiği bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var. O an kilisede zaten yaklaşık 35 kişi var. Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan’a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?” diye konuştu.

Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanması hakkında da, “Araç 2022 tarihinde Avrupa’dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı” bilgisini aktardı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Latin Kilisesi’nde pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlere ateş açmış, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurmuştu.

Saldırıyı ise DAEŞ üstlenmişti.

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" demişti.