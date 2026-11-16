İstanbul’da Sarıgül ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu kara para soruşturmasında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu bulunan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ise ek ifade verdi.

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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin de adının geçtiği kara para aklama soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlanmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından TBF yöneticilerinden Rıza Selim Demir, Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Sulh ceza hakimliğinde sorguları tamamlanan 9 şüphelinin tamamı tutuklandı.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Şüphelilerden 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Ankara'da Yeniden Refah Partisi Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan ve halen parti yönetiminde yer alan Gamze Kılınç Büyük, Mustafa Körpe, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez ise savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLİYOR

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütüne üye olma, kara para aklama ve rüşvet suçlamaları bulunuyor.

İki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine başlatılan dosyada, aralarında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 27 kişi tutuklu bulunuyor.

ÖMER SARIGÜL EK İFADE VERDİ

Soruşturmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün ek ifade vermesi oldu. Mustafa Sarıgül'ün oğlu olan Ömer Sarıgül, avukatları aracılığıyla yaptığı başvurunun ardından cezaevinden alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, yeniden cezaevine gönderildi.

Sarıgül soruşturmasında 9 şüpheli daha tutuklandı

İLK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül’ün tutuklanmadan önce savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

Ömer Sarıgül, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Hiçbir şekilde isnatlarla ilgim ve alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmem" demişti.

İfadesinde Sinan Çapınar’ı 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıdığını anlatan Ömer Sarıgül, "Bana sormuş olduğumuz Kai Precat, March Baeriswly ve Sinan Çapınar isimli şahıslardan yalnızca Sinan Çapınar’ı tanırım. Diğer iki şahsı daha önce hiç görmedim. Sinan Çapınar’la hatırladığım kadarıyla 2024 yılında babam Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştım. Sinan’la tanışırken babam bana Sinan Çapınar’ın tanıdığı yatırımcılar olduğu, Türkiye’ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan’ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi." demişti.

Diyar Çapınar’ın kendisine ait Kabataş’taki kafeye geldiğini belirten Ömer Sarıgül, "Sohbet esnasında Diyar, kafenin konseptini çok beğendiğini benzer bir cafeyi Münih’te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Sonrasında Diyar, Almanya’ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar’ın yanına Münih’e gittim. Burada Diyar’la beraber birkaç yere baktıktan sonra Diyar’la birlikte bir şirket kurmak için işlemlere başladık." ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül soruşturmasında 9 şüpheli daha tutuklandı

Şirket kuruluşu için noter işlemi yaptıklarını ancak süreci tamamlamadıklarını belirten Sarıgül, “Birlikte notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye’ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı.” demişti.

Sinan Çapınar’ın babasıyla planladığı yatırım sürecinde ters giden durumlar olduğunu gördüğünü öne süren Sarıgül, "Sonra ki süreçte Sinan’ın babamla planladığı Türkiye’ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar’la hem Sinan’la ilişkimi kestim. Ben 2015 yılından beri tek başıma ticaret yaparım. Ortak bir ticarette içime sinmediği için şirketin kuruluşunu tamamlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül ifadesinin devamında, "Bir süre sonra Sinan Çapınar’ın avukatı bana ve annem Aylin Kotil’e adımıza şirket açılışlarının tamamlandığıyla ilgili mail attı. Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya’da bulunan avukat Osman İsfen’e ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim. Bana adıma bir banka hesabı ya da şirket açılmadığı yönünde cevap verildi. Ben de bunun üzerine rahatladım ve telefonlarını engelledim." diye konuşmuştu.

Sarıgül soruşturmasında 9 şüpheli daha tutuklandı

"EMİR'LE YILLARDIR KONUŞMUYORUM"

İfadesinde 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale ve tekne devrine ilişkin sorulara da cevap veren Ömer Sarıgül, "Emir Sarıgül’le 7-8 yıldır konuşmuyorum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim seksen milyon euro’luk sözleşmeyle yüz milyon euro’luk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül’ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında kendisine yöneltilen soruların cevaplarını bilmediğini ifade eden Ömer Sarıgül, "Bana Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Çünkü ben Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz." ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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