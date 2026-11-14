CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte başörtüsü üzerinden siyaset yapılmasını "En büyük hatamızdı" sözleriyle değerlendirdi. Partideki rüşvet ve yolsuzluk tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Hırsız adamı partide tutmayacağım" çıkışında bulundu. Sarıgül hakkındaki soruya ise yolsuzluk davalarında dokunulmazlığın olmaması gerektiğini söyleyerek cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli ziyaretinde partisinin il başkanlığında düzenlenen "Kadın Emekçiler ve Örgüt ile Buluşma" programına katıldı.

Kadınların sorunları, ekonomik sıkıntılar ve uyuşturucuyla mücadele konularında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin sözleri dikkat çekti.

Başörtüsü meselesinin siyasi tartışma konusu yapılmasını yanlış bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu konuda özeleştiride bulundu.

GEÇMİŞTEKİ HATAYI KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı. Geldiğimde ilk yaptığım iş bu. Size ne kadının başörtüsünden? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu? O evde geçim var mıdır, yok mudur? Kadının, çocuklarının, evlatlarının, eşinin karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Siyasetin konusu bu. Neyse onu aştık. Şimdi geldik ikinci sıraya. Bu yoksulluğu bitireceğiz, sefaleti bitireceğiz. Bitirmek zorundayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım, herkesin. Eğer bunu yapabilirsek o zaman ülkede huzur olur, ülkede barış olur" dedi.

Mustafa Sarıgül soruldu, Kılıçdaroğlu'ndan yargılama vurgusu geldi

"FAKİR AİLE ÇOCUKLARINI TORBACI YAPIYORLAR"

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin en büyük belalarından biri de uyuşturucu. Fakir aile çocuklarını bulup torbacı yapıyorlar. Bu felaketin üzerine gitmeliyiz. Evlatlarımızı korumak herkesin görevi. Türkiye'nin bütün sorunlarını birlik ve beraberlikle aşabiliriz" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül soruldu, Kılıçdaroğlu'ndan yargılama vurgusu geldi

"HIRSIZ ADAMI PARTİDE TUTMAYACAĞIM"

Parti içerisinde rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirli adamı, rüşvet alanı, hırsızlık yapanı partide tutmayacağım. Ahlaklı, temiz, adaletten yana olan kim varsa başımın üstünde yeri var. Siyaset zenginleşmek değil, halka hizmettir"

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"CHP ÇOK YARA ALDI"

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin "Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım. Bu benim en büyük eksikliklerimden biri. Bilseydim ne yönetimde ne de partide yer alırlardı. Partim ahlaki üstünlük konusunda çok yara aldı. Kirli adamları içimizde tutmayacağım. Siyaset köşeyi dönmek değildir. Halka hizmet edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA SARIGÜL YARGILANMALI"

Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ve kendisine hediye getirip getirmediği yönündeki soruyu ise "Sarıgül'ü belediye başkanlığı döneminden tanıyorum. Bana herhangi bir hediye getirmiş değil. Yolsuzluk davalarında dokunulmazlık olmamalı. Devletten, vatandaştan topladığınız verginin bir kısmını çalıyorsanız bunun hesabını vermek zorundasınız" şeklinde cevapladı.





| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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