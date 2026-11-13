Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün ifadesi ortaya çıktı. Tüm suçlamaları reddeden Ömer Sarıgül, babasının ticari faaliyetlerinden habersiz olduğunu öne sürerken, yıllardır görüşmediğini belirttiği kardeşi Emir Sarıgül hakkında "Ne iş yaptığını dahi bilmem. Hakkında iyi şeyler duymadım" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün ifadesi ortaya çıktı.

Ömer Sarıgül, hakkındaki iddialara cevap vererek suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

MÜNİH’TE YARIM KALAN KAFE ORTAKLIĞI

İfadesinde Sinan Çapınar’ı 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıdığını anlatan Ömer Sarıgül, "Bana sormuş olduğumuz Kai Precat, March Baeriswly ve Sinan Çapınar isimli şahıslardan yalnızca Sinan Çapınar’ı tanırım. Diğer iki şahsı daha önce hiç görmedim. Sinan Çapınar’la hatırladığım kadarıyla 2024 yılında babam Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştım. Sinan’la tanışırken babam bana Sinan Çapınar’ın tanıdığı yatırımcılar olduğu, Türkiye’ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan’ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'den ağabeyi Emir için dikkat çeken sözler: İyi şeyler duymadım

Diyar Çapınar’ın kendisine ait Kabataş’taki kafeye geldiğini belirten Ömer Sarıgül, "Sohbet esnasında Diyar, kafenin konseptini çok beğendiğini benzer bir cafeyi Münih’te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Sonrasında Diyar, Almanya’ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar’ın yanına Münih’e gittim. Burada Diyar’la beraber birkaç yere baktıktan sonra Diyar’la birlikte bir şirket kurmak için işlemlere başladık" ifadelerini kullandı.

Şirket kuruluşu için noter işlemi yaptıklarını ancak süreci tamamlamadıklarını belirten Sarıgül, "Birlikte notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye’ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" dedi.

"İKİSİYLE DE İLİŞKİMİ KESTİM"

Sinan Çapınar’ın babasıyla planladığı yatırım sürecinde ters giden durumlar olduğunu gördüğünü öne süren Sarıgül, "Sonra ki süreçte Sinan’ın babamla planladığı Türkiye’ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar’la hem Sinan’la ilişkimi kestim. Ben 2015 yılından beri tek başıma ticaret yaparım. Ortak bir ticarette içime sinmediği için şirketin kuruluşunu tamamlamadım" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'den ağabeyi Emir için dikkat çeken sözler: İyi şeyler duymadım

80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME VE VİLLA İDDİALARI

Sarıgül ifadesinin devamında, "Bir süre sonra Sinan Çapınar’ın avukatı bana ve annem Aylin Kotil’e adımıza şirket açılışlarının tamamlandığıyla ilgili mail attı. Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya’da bulunan avukat Osman İsfen’e ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim. Bana adıma bir banka hesabı ya da şirket açılmadığı yönünde cevap verildi. Ben de bunun üzerine rahatladım ve telefonlarını engelledim" diye konuştu.

"EMİR SARIGÜL'LE YILLARDIR GÖRÜŞMÜYORUM"

İfadesinde 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale ve tekne devrine ilişkin sorulara da cevap veren Ömer Sarıgül, "Emir Sarıgül’le 7-8 yıldır konuşmuyorum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim seksen milyon euro’luk sözleşmeyle yüz milyon euro’luk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül’ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'den ağabeyi Emir için dikkat çeken sözler: İyi şeyler duymadım

MALİ MÜŞAVİR ÜZERİNDEN GELEN PARA TRANSFERLERİ

Volkan Aslanbaş’ı babasına ait şirkette mali müşavir olması nedeniyle tanıdığını belirten Ömer Sarıgül, "Volkan Aslanbaş ismini babama ait şirkette mali müşavir olması sebebiyle tanırım. Babamın bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş isimli şahıs ilgilenir. Aramızda çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri olmuştur. Bunların bir kısmı Galatasaray Kulübünde bulunan locamda ağırladığım misafirlerin yemek ücretlerine bir kısmı da kredi ödemelerime ilişkindir. Ben bu konularda babamdan destek istediğim için bu paralar bana Volkan Aslanbaş tarafından gönderildi" dedi.

"EMİR SARIGÜL HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"

Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında kendisine yöneltilen soruların cevaplarını bilmediğini ifade eden Ömer Sarıgül, "Bana Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Çünkü ben Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'den ağabeyi Emir için dikkat çeken sözler: İyi şeyler duymadım

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı

"NE İŞ YAPTIĞINI BİLE BİLMEM"

Emir Sarıgül hakkında çevresinden duyduğu bazı değerlendirmeleri de aktaran Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem" dedi.

BABASININ SERVETİ HAKKINDA DA KONUŞTU

Mustafa Sarıgül’ün mal varlığı ve ticari faaliyetlerine ilişkin sorulara da cevap veren Ömer Sarıgül, "Ben babamın şuanki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibariyle bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ömer Sarıgül, ifadesinin sonunda, "Hiçbir şekilde isnatlarla ilgim ve alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmem" beyanında bulundu.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala