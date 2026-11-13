Emir Sarıgül'ün ardından Ömer Sarıgül de 'etkin pişmanlık' istedi! Yeniden ifade verecek
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurdu. Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül de tutuklandıktan sonra aynı hükümlerden yararlanmış, ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
SARIGÜL AİLESİ VE ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Emir Sarıgül, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmıştı.
EMİR SARIGÜL İTİRAFÇI OLMUŞTU
Emir Sarıgül, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti. İtirafçı olan Emir Sarıgül, 4 kez savcılığa etkin pişmanlık ifadesi vermiş ve bu ifadelerin ardından da art arda yeni operasyonlar düzenlenmişti.
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Şüpheliler Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy, Berrak Çetinkaya, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
ÖMER SARIGÜL DE 'ETKİN PİŞMANLIK' İSTEDİ
Bugün ise Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdiği öğrenildi. Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü savcılığa ifade vereceği öğrenildi.