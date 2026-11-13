Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. "Suç örgütüne üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlamalarıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 15 kişi yakalanırken firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi.

Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında daha önce tutuklama kararı verilen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI, 15'İ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİNİN İSMİ AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

1. Ahmet Tunç Akan

2. Sibel Aslanbaş

3. Arda Ali Can

4. Rıza Selim Demir

5. Hülya Turan

6. Meltem Ülgez

7. Elif Gülhan Eskiciooğlu

8. Gamze Kılınç Büyük

9. Alper Gündüz

10. Ramazan Elmas

11. Burak Çelebi

12. Mustafa Körpe

13. Yılmaz Güney

14. Remzi Onuk

15. Emin Eres

MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEMLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda parayı aklamaya yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre müştekiler, soruşturma kapsamında dikkat çeken mali işlemlere ilişkin iddialarda bulundu.

Bu kapsamda 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuz kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği öne sürüldü.

Ayrıca 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı iddiası da soruşturma dosyasında yer aldı.

Savcılık, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı yönündeki iddiaları araştırıyor.

ÖMER SARIGÜL'ÜN DE ARALARINDA BULUNDUĞU ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak ve başka şüpheliler hakkında tutuklama kararları verilmişti.

Tutuklanan isimlerden Emir Sarıgül ise daha sonra konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında adli kontrol ve ev hapsi kararları da uygulanmıştı.

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULUNA KAYYIM ATANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da iddia konusu işlemlerde kullanıldığına yönelik tespitler üzerine okul yöneticileri ve ilgili kişiler hakkında adli işlem yapılmıştı.

Okul Müdürü Selin Sarılı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler daha sonra adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna ise kayyım atanmıştı.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen iddiaların ayrı değerlendirilmesine karar verilmişti.

Sarıgül hakkındaki çeşitli suç isnatlarına ilişkin hazırlanan tahkikat dosyası, verilen yetkisizlik kararı doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Son operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın yeni aşamasına geçilirken firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BAKMADAN GEÇME POLİTİKA Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara’ya gönderildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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