Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır’ın verdiği ek ifade ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tahliye edildikten sonra Mustafa Sarıgül'ün kendisini ve ablasını sayısız kere aradığını belirten Bayır, "Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. Sarıgül’ün Etiler’de bulunan ikametine gittiğini ifade eden Bayır, kendisine 149 bin TL para gönderildiğini, Sarıgül'le iletişime geçmesinden ve görüşmesinden dolayı pişman olduğunu söyledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır’ın verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade: Defalarca aradı, 149 bin TL gönderildi

"KORKTUĞUM İÇİN TELEFONLARINI AÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Bayır, "Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafımla irtibata geçmeye çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birinin kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi.

Sarıgül ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Bayır, "Konuşmamızda ağlayarak biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu dedi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade: Defalarca aradı, 149 bin TL gönderildi

"REMZİ ONUK, YILMAZ GÜNEY VE EMİN ERES ARACILIĞIYLA TARAFIMA ULAŞTILAR"

Mustafa Sarıgül’ün araçları olduğunu belirttiği kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini öne süren Bayır, "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül’ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar ve Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade: Defalarca aradı, 149 bin TL gönderildi

"149 BİN LİRA CİVARINDA PARA GÖNDERİLDİ"

Sarıgül’ün Etiler’de bulunan Platin Konutları’ndaki ikametine gittiğini belirten Bayır, "Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün Etilerde bulunan Platin konutlarında bulunan ikametine gittim. Bu ikamet eden Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonra tarafıma Emin Eres tarafından gönderildi. Emin Eres tarafından tarafıma 149.000,00 TL civarında para gönderildi" dedi.

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"PİŞMANIM"

Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu ifade eden Bayır, "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığım dan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam Gökcen Bayır gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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