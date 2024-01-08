Sarıkamış Şehitleri unutulmadı, yüzlerce kişi Zigana Dağı’na yürüdü

8 Ocak 2024 13:06 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 14:22

Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan binlerce vatan evladı unutulmadı. Gümüşhane’de çok sayıda kişi şehitler için 100 metrelik dev Türk bayrağı açarak Zigana Dağı’na yürüdü.

Yürüyüşe gençlerle birlikte katılan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Sarıkamış’ta şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, bize bıraktıkları bu cennet vatanı gördükten sonra da minnetle yâd ediyoruz, vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünyanın dört bir yanından gelen yabancı öğrencilerin de etkinliğe yoğun ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

"KAHRAMANLARIMIZI MİNNETLE YAD EDİYORUZ"

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekâtı’nın 109. yıl dönümünde düzenlenen anma yürüyüşü eski Zigana Tüneli önünden başladı ve Zigana Kayak Tesisleri’nde düzenlenen törende son buldu.

Yürüyüşü gençlerle birlikte yapmış olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, “Sarıkamış Harekâtı’nın 109. yıl dönümünde karlar altında şehit olan aziz şehitlerimizi anmak, onların aziz ruhlarına dua etmek, onların o ortamda yaşadıkları iklimi teneffüs etmek üzere bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinesinde belediye başkanlarımız, kurum müdürlerimiz, kurum amirlerimizle birlikte sadece Gümüşhane’nin değil bütün Karadeniz’in incisi konumundaki Zigana Dağı’na ve kayak merkezine geldik bu yürüyüşü her şeyden önce gençlerle yaptık. Gümüşhaneli ve Gümüşhane Üniversitesi’nde okuyan gençlerimizle bu topraklarda izimiz var diyerek hep beraber Sarıkamış’ta şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, bize bıraktıkları bu cennet vatanı gördükten sonra da minnetle yâd ediyoruz, vatan sağ olsun” dedi.

ENDONEZYALI ÖĞRENCİDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Yürüyüşte Sarıkamış Harekâtı’na katılan askerlerin yaşadıkları zorlukları hissettiklerini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi İrem Kurt, “Zigana Tüneli’nin başından başladık yürüyüşe, bayraklar açarak taşıdık. Sarıkamış ile ilgili şarkılar çaldı ve hep beraber yürüyerek eşlik ettik. Sarıkamış Şehitlerimizi andık. Onların izinden gitmiş olduk, adeta onların yaşadıkları o günleri biz de yaşamış olduk. Duygusal anlar yaşadık. Beyazlar içerisinde kırmızı bayraklarla onların döktükleri kanı da taşımış olduk. Onları daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.

Endonezya’dan eğitim görmek için Gümüşhane Üniversitesi’ne gelen Muhammed Refaldi de, “Ben Endonezya’dan geliyorum. Bu yürüyüşe katılabilmek için başvuru yaptım ve geldim Sarıkamış Şehitleri için yürüdüm. Ben memleketimde böyle şeylere katılmadım burada Zigana Dağı’na yürüdük, 100 metrelik bayrak taşıdık daha sonra dua ettik. Çok ilginçti çok memnun oldum” ifadelerini kullandı.