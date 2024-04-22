Sarıyer'de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı

Vatandaşları "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle kandırdılar! 19 kişi gözaltında

Vatandaşları "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle kandırdılar! 19 kişi gözaltında

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki minibüs, taksiye çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazada 5 yolcu yaralandı.

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bir minibüsün taksiye çarpması sonucu, 5 yolcu yaralandı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralanan vatandaşların ambulansla hastaneye götürülüşü ve panik anları kameraya yansıdı.