Sarıyer'de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki minibüs, taksiye çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazada 5 yolcu yaralandı.
Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bir minibüsün taksiye çarpması sonucu, 5 yolcu yaralandı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralanan vatandaşların ambulansla hastaneye götürülüşü ve panik anları kameraya yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı