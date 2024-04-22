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Sarıyer'de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki minibüs, taksiye çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazada 5 yolcu yaralandı.

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bir minibüsün taksiye çarpması sonucu, 5 yolcu yaralandı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralanan vatandaşların ambulansla hastaneye götürülüşü ve panik anları kameraya yansıdı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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