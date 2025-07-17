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Şarköy'deki yangın söndü mü? Beklenen haber 42. saatte geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şarköy&#039;deki yangın söndü mü? Beklenen haber 42. saatte geldi
Tekirdağ, Şarköy, Yangın, Tahliye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da günlerdir devam eden yangın yoğun çalışmalar sonrası kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan alevlerin yok ettiği alanlar dron ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geçtiğimiz salı günü alevlere teslim olmuştu. Tarım arazisinde başlayan yangın Çanakkale'ye kadar ulaşmış 4 köy tahliye edilmişti. 

Alevler 42 saatin ardından 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle kısmen kontrol altına alındı.

Şarköy'deki yangın söndü mü? Beklenen haber 42. saatte geldi - 1. Resim

RÜZGAR DURDU, YANGIN SÖNDÜ

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Şarköy'deki yangın söndü mü? Beklenen haber 42. saatte geldi - 2. Resim

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Şarköy'deki yangın söndü mü? Beklenen haber 42. saatte geldi - 3. Resim

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Öte yandan, yangında zarar gören ormanlık alanı dron ile görüntüledi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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