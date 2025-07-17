Şarköy'deki yangın söndü mü? Beklenen haber 42. saatte geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Temmuz 2025 08:07 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 08:23 - Güncelleme:

Tekirdağ, Şarköy, Yangın, Tahliye, Haber

Tekirdağ'da günlerdir devam eden yangın yoğun çalışmalar sonrası kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan alevlerin yok ettiği alanlar dron ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geçtiğimiz salı günü alevlere teslim olmuştu. Tarım arazisinde başlayan yangın Çanakkale'ye kadar ulaşmış 4 köy tahliye edilmişti. Alevler 42 saatin ardından 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle kısmen kontrol altına alındı. RÜZGAR DURDU, YANGIN SÖNDÜ Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi. İlgili Haber Bu mesleği yapmak yürek ister! Sıcak hava onlara uğramıyor: 20 derece fazla hissediyorlar Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor. Öte yandan, yangında zarar gören ormanlık alanı dron ile görüntüledi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar