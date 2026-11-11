İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, COP31 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail’in İran’daki yakıt tesislerine yönelik saldırılarının atmosfere toplam 1,5 milyon ton karbondioksit salımına yol açtığını öne sürdü. Pezeşkiyan, Asaluye ve Tahran’daki tesislerin hedef alınmasıyla ortaya çıkan çevresel zararın yıllarca sürecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

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Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik saldırıların çevresel etkilerine dikkat çekti.

ABD ve İsrail’in enerji altyapısını hedef alan operasyonlarının yalnızca ekonomik kayıplara ve can güvenliği sorunlarına yol açmadığını belirten Pezeşkiyan, saldırıların iklim üzerindeki etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

SALDIRILARIN ÇEVREYE FATURASI 1,5 MİLYON TON

Pezeşkiyan, Aseluye'deki yakıt tesislerine yönelik saldırının yaklaşık 500 bin ton, Tahran çevresindeki yakıt depolarına yönelik saldırıların ise yaklaşık 1 milyon ton karbondioksit salımına yol açtığını belirtti.

Savaşın görünmeyen faturası ortaya çıktı! Pezeşkiyan COP31'de rakam verdi

İran Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplum sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için çaba gösterirken, geniş çaplı askeri operasyonlar, mühimmat patlamaları, altyapının tahrip edilmesi ve büyük çaplı yangınlar, yıllarca süren iklim ve çevre çalışmalarının kazanımlarını yok etmektedir" şeklinde konuştu.

Basra Körfezi'nin, İsrail bombardımanları sonucu altyapısının yıkıma uğraması, su ve toprak kaynaklarının tahrip edilmesi, geniş çaplı kirlilik ve ekosisteminin zarar görmesi nedeniyle derin bir insani ve çevresel felaketle karşı karşıya olduğunu belirten Pezeşkiyan, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının durmadığına işaret etti.

Savaşın görünmeyen faturası ortaya çıktı! Pezeşkiyan COP31'de rakam verdi

Pezeşkiyan, "Gazze, insanlığın vicdanı ve uluslararası toplumun adalet, barış ve çevrenin korunmasına ilişkin iddiaları açısından bir sınavdır. Dünyanın geleceği, insanların yaşamlarının yok edilmesi üzerine inşa edilemez." dedi.

"NESİLLERİN ORTAK MİRASINA SALDIRDILAR"

İran'a yönelik son saldırılarda koruma altındaki alanların ve çevre koruma istasyonlarının hedef alınmasının gelecek nesillerin ortak mirasına yönelik bir saldırı olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in söz konusu eylemlerinin belgelenmesi, takip edilmesi ve sorumluların hesap vermesinin sağlanmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Savaşın görünmeyen faturası ortaya çıktı! Pezeşkiyan COP31'de rakam verdi

Ülkesinin ekonomik yaptırımlara, uluslararası finansal kaynaklara ve teknolojilere erişimden mahrum bırakılmasına rağmen sera gazı emisyonlarını azaltma ve temiz enerji geliştirme yolunda ilerlemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Pezeşkiyan, “Bu kapsamda ülkedeki yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu gücü son iki yılda yaklaşık 1.250 megavattan 6 bin 150 megavatın üzerine çıkarılmış, bu yıl temiz elektrik üretimi 4,5 milyar kilovatsaatin üzerine ulaşmış ve yaklaşık 2,5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçilmiştir.” açıklamasında bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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