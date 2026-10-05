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Savcılıktan izin çıktı! Fatma Betül Sayan Kaya parayı TMSF’ye iade ediyor

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Fon soruşturmasında yeni gelişme... Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarına ilişkin ana para dışındaki tutarı gönüllülük esasına göre TMSF'ye iade edecek.

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Fon soruşturmasında adı geçen, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması kararı sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı.

PARAYI TMSF’YE İADE EDECEKLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapılmasına onay verdi.

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini bildirmişti.

Savcılıktan izin çıktı! Fatma Betül Sayan Kaya parayı TMSF’ye iade ediyor
Başlık ResmiSavcılıktan izin çıktı! Fatma Betül Sayan Kaya parayı TMSF’ye iade ediyor

Başsavcılık, söz konusu işlemin Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yapıldığını açıklamıştı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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