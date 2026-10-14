Savunma sanayisinde tekerlekli casuslara karşı sıkıyönetim: Ülkeler ayrı ayrı tedbir alıyor
Polonya’dan ABD’ye, Çin’den Türkiye’ye kadar savunma sanayisinde ‘yabancı elektrikli araç’ alarmı verilmiş durumda. İnternete bağlı otomobillerin topladığı her bilgi, kritik tesisler için veri sızıntısı riskini artırıyor.
Akıllı ve elektrikli otomobillerin sunduğu gelişmiş teknolojik imkânlar, uluslararası alanda yeni güvenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.
Araçlardaki kamera, mikrofon, haritalama, konum ve internet üzerinden veri aktarımı özellikleri, stratejik tesislerde casusluk ve veri sızıntısı risklerini artırıyor. Bu durum ülkeleri askerî bölgelerde özel tedbirler almaya yöneltiyor.
■ TÜRKİYE
ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) kampüslere girişi kısıtladı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit yaptığı açıklamada yabancı elektrikli araba sensörlerinin haritalama riskine dikkati çekmişti.
■ POLONYA
Şubat 2026’da Çin üretimi araçların askerî tesislere girişi ve resmî telefonların araçlara bağlanması yasaklandı.
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■ ÇEKYA
Çin menşeli bazı Tesla ve Volvo modellerine kısıtlama getirildi. Polonya merkezli ORLEN grubu da 11 Mart 2026’dan itibaren 4 stratejik tesisine girişi engelledi.
■ ALMANYA
Operasyonel Komutanlık ve istihbarat servisi BND tesislerinde Çin üretimi araçlara özel park kısıtlamaları uygulanıyor.
■ İNGİLTERE
Savunma Bakanlığı genel bir yasak ilan etmese de bazı savunma kuruluşları kendi tesislerinde sıkı tedbirler alıyor.
■ İSVİÇRE
Zimmerwald Elektronik Harp Merkezi gibi hassas alanların çevresinde internete bağlı araç kullanımı sınırlandırılıyor.
■ FRANSA
Askerî karşı istihbarat servisi DRSD, Çinli BYD ve ABD’li Tesla araçlarına karşı uyarılarda bulundu.
■ ABD
Senato teklifleri ve 2027 savunma tasarısı ile yabancı bağlantılı araçların üslere girişi engellenmek isteniyor. Ticaret Bakanlığı Ocak 2025’te riskli yazılımları kısıtladı.
■ ÇİN
2021’de Tesla araçlarının askerî tesislere girişi kısıtlandı; Nisan 2024’te standartlara uyum sağlanmasıyla bazı kurallar gevşetildi.
■ RUSYA
Elektronik cihaz denetimleri artırılırken Rostec gibi kurumlar iş amaçlı Apple cihaz kullanımını yasakladı.