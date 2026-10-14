Polonya’dan ABD’ye, Çin’den Türkiye’ye kadar savunma sanayisinde ‘yabancı elektrikli araç’ alarmı verilmiş durumda. İnternete bağlı otomobillerin topladığı her bilgi, kritik tesisler için veri sızıntısı riskini artırıyor.

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Akıllı ve elektrikli otomobillerin sunduğu gelişmiş teknolojik imkânlar, uluslararası alanda yeni güvenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Araçlardaki kamera, mikrofon, haritalama, konum ve internet üzerinden veri aktarımı özellikleri, stratejik tesislerde casusluk ve veri sızıntısı risklerini artırıyor. Bu durum ülkeleri askerî bölgelerde özel tedbirler almaya yöneltiyor.

■ TÜRKİYE

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) kampüslere girişi kısıtladı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit yaptığı açıklamada yabancı elektrikli araba sensörlerinin haritalama riskine dikkati çekmişti.

■ POLONYA

Şubat 2026’da Çin üretimi araçların askerî tesislere girişi ve resmî telefonların araçlara bağlanması yasaklandı.

■ ÇEKYA

Çin menşeli bazı Tesla ve Volvo modellerine kısıtlama getirildi. Polonya merkezli ORLEN grubu da 11 Mart 2026’dan itibaren 4 stratejik tesisine girişi engelledi.

■ ALMANYA

Operasyonel Komutanlık ve istihbarat servisi BND tesislerinde Çin üretimi araçlara özel park kısıtlamaları uygulanıyor.

■ İNGİLTERE

Savunma Bakanlığı genel bir yasak ilan etmese de bazı savunma kuruluşları kendi tesislerinde sıkı tedbirler alıyor.

Savunma sanayisinde tekerlekli casuslara karşı sıkıyönetim: Ülkeler ayrı ayrı tedbir alıyor

■ İSVİÇRE

Zimmerwald Elektronik Harp Merkezi gibi hassas alanların çevresinde internete bağlı araç kullanımı sınırlandırılıyor.

Savunma sanayisinde tekerlekli casuslara karşı sıkıyönetim: Ülkeler ayrı ayrı tedbir alıyor

■ FRANSA

Askerî karşı istihbarat servisi DRSD, Çinli BYD ve ABD’li Tesla araçlarına karşı uyarılarda bulundu.

■ ABD

Senato teklifleri ve 2027 savunma tasarısı ile yabancı bağlantılı araçların üslere girişi engellenmek isteniyor. Ticaret Bakanlığı Ocak 2025’te riskli yazılımları kısıtladı.

Savunma sanayisinde tekerlekli casuslara karşı sıkıyönetim: Ülkeler ayrı ayrı tedbir alıyor

■ ÇİN

2021’de Tesla araçlarının askerî tesislere girişi kısıtlandı; Nisan 2024’te standartlara uyum sağlanmasıyla bazı kurallar gevşetildi.

■ RUSYA

Elektronik cihaz denetimleri artırılırken Rostec gibi kurumlar iş amaçlı Apple cihaz kullanımını yasakladı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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