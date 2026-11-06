Sayıştay'dan Altınordu Belediyesine usulsüz alım tespiti! Yaklaşık 20 milyon TL'lik harcama

Sayıştay'ın Ordu Altınordu Belediyesine ilişkin 2025 yılı denetim raporunda, yaklaşık 20 milyon TL'lik mal ve hizmet alımının ihale yerine doğrudan temin yöntemiyle parçalara bölünerek gerçekleştirildiği tespit edildi. Konser organizasyonları, tanıtım hizmetleri ve çeşitli alımlardaki mevzuata aykırılıklara dikkat çekilen raporda, 2024 yılında belirlenen 9 bulgudan 7'sinin giderilmediği belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sayıştay Başkanlığı, Ordu Altınordu Belediyesi 2025 Yılı Denetim Raporu'nu paylaştı. Toplam 17 bulgunun olduğu raporda yer alan belirlemelere göre, belediyenin baskı ve tanıtım hizmeti, çöp konteyneri, organizasyon ve konaklama, ses sistemi kiralama, çimento, dolap tezgâhı ve eldiven alımlarında ihale yapmak yerine doğrudan temin yöntemini kullandığını tespit etti.

Söz konusu usulsüz alımların yaklaşık 20 milyon lira tutarında gerçekleştirildiği belirtildi.

KALEM KALEM HARCAMA DETAYLARI

Alım tablosunda 'baskı ve tanıtım hizmetleri' için 4 milyon lira, çöp konteyneri 2 milyon 325 bin lira, konser tarzı organizasyon ve konaklama hizmetleri için toplam 5 milyon 972 bin TL, ses sistemi kiralama hizmeti için 2 milyon 62 bin TL, çimento alımı için 2 milyon 516 bin 500 TL, dolap tezgâhı alımı için 1 milyon 51 bin TL, 'eldiven alımı' için 1 milyon 350 bin TL harcama yapıldığı bilgisi yer aldı.

Belediye tarafından bulguya verilen cevapta, alımların farklı müdürlüklerin önceden tahmin edilemeyen, anlık ve farklı nitelikteki talepleri çerçevesinde, kamu hizmetinin aksamaması için yapıldığı kaydedildi. Ayrıca işlemlerde rekabeti engelleme kastının olmadığı ve her bir alımın maddi limitlerin altında kaldığı ifade edildi. Faka Sayıştay değerlendirmesinde, benzer nitelikteki ihtiyaçların önceden planlanması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usullerine uygun biçimde karşılanması gerektiği vurgulandı. İdarenin sunduğu gerekçelerin yapılan uygulamanın mevzuata aykırılığını ortadan kaldırmadığı kaydedildi.

Sayıştaydan Altınordu Belediyesine usulsüz alım tespiti! Yaklaşık 20 milyon TLlik harcama

SAYIŞTAY TESPİT ETTİ

Sayıştay raporunun önceki yıl denetim bulguları ile alakalı izleme tablosunda ise belediyenin 2024 senesine ait tespitlere yönelik işlemleri değerlendirildi. Buna göre muayene ve kabul işlemlerinin mevzuata uygun yapılmaması, yol yapım, bakım ve onarım işlerinde kullanılan mal ve malzemelerin ilgili duran varlık maliyetine eklenmeden direkt olarak giderleştirilmesi, tasarruf önlemlerine uyulmaması, maddi duran varlıklar ile alakalı değer artırıcı harcamaların doğrudan giderleştirilmesi, maddi limitlerin altında kalmak amacıyla alımların bölünmesi, peşin tahsil edilen kira gelirlerinin dönemsellik ilkesine uygun izlenmemesi ve tahakkuk eden alacak kayıtlarıyla mali tablodaki alacak kayıtları arasında uyumsuzluk olması hususlarındaki bulguların yerine getirilmediği belirtildi.

Taşınır işlemlerinin mevzuata uygun yapılması ile taşınmaz kayıtları ile alakalı formların ve icmal cetvellerinin düzenlenmesi hususlarındaki bulguların ise kısmen yerine getirildiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala