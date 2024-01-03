Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı, kırık telefondaki o mesajlar deşifre oldu!

3 Ocak 2024 06:16 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 06:23

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” adıyla bilinen 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına; sanık Seçil Erzan’ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtlarına ilişkin 553 sayfalık bilirkişi raporu da girdi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına gelen raporda, Fatih Terim ve Atilla Baltaş ile Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Çolakoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin mesaj kayıtları yer aldı.

TERİM, BANKA MESAJLARINI SORMUŞ

Sanık Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında 4 Ekim 2021 ile 10 Mart 2023 tarihleri arasındaki mesaj kayıtlarına göre Terim’in Erzan’a, ‘’Bakırköy’de bulunan özel bankacılık merkezi şubesindeki hesabından 3 milyon 889 bin 557 liralık vadeli mevduat hesabı açıldığı, faiz oranının yüzde 17,6, vade sonundaki net faiz kazancının ise 1782,74 lira olduğu’’ şeklinde mesaj ilettiği görüldü. Sanık Erzan’ın Terim’e, “Hocam günlük yaptırdım, kulüp yarın gönderirse 4’e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız” diye cevap verdiği; Terim’in ise Erzan’a, “20 bin doları buradan mı aldık?” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

‘ÖZÜR DİLERİM HOCAM’

Fatih Terim’e 10 Ekim 2022’de bankadan hesaplarına ilişkin bilgilendirme mesajları geldiği, söz konusu hesap hareketlerinin neye ilişkin olduğunu sanığa sorduğu görülen mesajlarda, Terim’in 3 Mart 2023’te ise maaşların ödenmediğini ve Erzan’a ABD’ye göndermesini istediği paranın gönderilmediğini ifade ettiği aktarıldı. Raporda, bu mesaj üzerine sanığın Terim’e, “Çok özür dilerim, sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim hocam. Yurt dışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor. Diğer ödemeler 17.00’de yapıldı ve ben teyit ettim, çok çok üzüldüm hocam” cevabını verdiği belirtildi.

ARDA: BENİM KAYIŞI KOPARDIN

Kayıtlar arasında Seçil Erzan’ın Arda Turan ile mesajlaşmaları da yer aldı. 10 Mart 2023 tarihindeki yazışmada, Arda Turan, “ Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu’dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun” dediği. Seçil Erzan’ın ise cevaben “Lütfen güven. Almaya gittim geri döndüm” yazdığı görüldü . Arda Turan’ın, “Benim kayışı kopardın bakalım ne oluyor” şeklindeki sözleri üzerine Erzan’ın, “Koparma ne olur koparma. Olmuş işi bozma” şeklindeki yazışmaları dikkat çekti.

252 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Seçil Erzan hakkında yeni iddianamede istenen ceza 77 yıldan 252 yıla kadar yükseltildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4’ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım’da hakim karşısına çıkmıştı.