Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Seçim sonrası ilk kabine toplantısı, on binlerce öğretmenin gözü Beştepe’de

Seçim sonrası ilk kabine toplantısı, on binlerce öğretmenin gözü Beştepe’de

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim sonrası ilk kabine toplantısı, on binlerce öğretmenin gözü Beştepe’de

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi seçim sonrası ilk kez bir araya geliyor. Öğretmen atamalarına dair takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bu ay sonu açıklanacak yeni müfredatla ilgili son pürüzler de giderilecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 aylık aranın ardından bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve yerel seçim sonuçları olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılan adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler görüşülecek. Toplantıda 31 Mart mahallî seçim sonuçları masaya yatırılarak, oy kaybının sebepleri değerlendirilecek.

GERİLİMLER MASADA

Dış politikada kabinenin sıcak başlıkları arasında olacak. İsrail-Filistin ile Ukrayna-Rusya Savaşı, İran’ın İsrail’e saldırıları, muhtemel Irak harekâtı istişare edilecek. Bölgedeki gerilimin azaltılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek. 12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a gerçekleştireceği ziyaret de masada olacak. Toplantıda terörle mücadelede dâhilinde yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar da ele alınacak.

TAKVİM NETLEŞİYOR

On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe’de olacak. Öğretmen atamalarına dair takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bu ay sonu açıklanması beklenen yeni müfredatla ilgili son pürüzler giderilecek.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meral Akşener köprüleri attı! Teker teker takipten çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meral Akşener köprüleri attı! Teker teker takipten çıkıyor - GündemAkşener köprüleri attı, teker teker takipten çıkıyorMersin’de seçim sonrası ilk icraat! CHP’li belediye gençler için bar açtı - GündemCHP’li belediye gençler için bar açtıTürkiye’den ABD ile İran arasında mekik diplomasisi! Gerginliğin artmasını Ankara’nın çabası önledi - GündemAnkara devreye girdi! Telefonlar susmadı...Şırnak'ta korkunç kaza! Otomobil dereye uçtu, bir aile yok oldu - GündemŞırnak'ta korkunç kaza! Bir aile yok olduMalatya beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı depremler peş peşe geldi - GündemMalatya beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı depremler peş peşe geldiMalatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - GündemMalatya'da korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...