Seçim sonrası ilk kabine toplantısı, on binlerce öğretmenin gözü Beştepe’de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi seçim sonrası ilk kez bir araya geliyor. Öğretmen atamalarına dair takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bu ay sonu açıklanacak yeni müfredatla ilgili son pürüzler de giderilecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 aylık aranın ardından bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve yerel seçim sonuçları olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılan adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler görüşülecek. Toplantıda 31 Mart mahallî seçim sonuçları masaya yatırılarak, oy kaybının sebepleri değerlendirilecek.

GERİLİMLER MASADA

Dış politikada kabinenin sıcak başlıkları arasında olacak. İsrail-Filistin ile Ukrayna-Rusya Savaşı, İran’ın İsrail’e saldırıları, muhtemel Irak harekâtı istişare edilecek. Bölgedeki gerilimin azaltılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek. 12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a gerçekleştireceği ziyaret de masada olacak. Toplantıda terörle mücadelede dâhilinde yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar da ele alınacak.

TAKVİM NETLEŞİYOR

On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe’de olacak. Öğretmen atamalarına dair takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bu ay sonu açıklanması beklenen yeni müfredatla ilgili son pürüzler giderilecek.