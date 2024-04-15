Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: 3600 ek gösterge bekleyenler dikkat

Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemiyle mesaiye başlayacak. Toplantının en sıcak başlığı İran-İsrail arasındaki gerilim olacak. Öte yandan enflasyondaki mücadelenin de ana başlıklardan olacağı toplantıda 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konuların da yer alması bekleniyor.

Seçim gündemi ardından bayram tatili dolayısıyla 1,5 aylık ara veren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın mesaiye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantının gündem maddeleri de belli oldu.

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

OPERASYONLAR GENİŞLETİLECEK

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

EKONOMİ DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular için de gözler kabine toplantısında olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesi için açıklamada bulunmuş, son düzenleme ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını, yine bazı istisna kadrolar dışında tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırdıklarını dile getirmişti.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da ilk defa ek gösterge verdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.