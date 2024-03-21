Seçime günler kala CHP'ye soğuk duş! "Seçmeninin yüzde 16'sı sandığa gitmeyecek"

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 10:56 - Güncelleme: 21 Mart 2024 11:04 - Güncelleme:

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Seçime günler kala para sayma görüntüleri dahil krizlerle boğuşan CHP ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda, "CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16’sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor." dedi.