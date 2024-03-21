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Seçime günler kala CHP'ye soğuk duş! "Seçmeninin yüzde 16'sı sandığa gitmeyecek"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçime günler kala CHP&#039;ye soğuk duş! &quot;Seçmeninin yüzde 16&#039;sı sandığa gitmeyecek&quot;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçime günler kala para sayma görüntüleri dahil krizlerle boğuşan CHP ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda, "CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16’sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor." dedi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler ve adaylar seçim çalışmalarına hız verdi.

"YÜZDE 16'SI SANDIĞA GİTMEYECEK"

Yapılan anket çalışmaları da bugünlerde seçmeni anlamak adına önemli bir rol oynuyor. Son olarak eski CHP milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin masasındaki anket sonuçlarına ilişkin önemli bir detay verdi. Yarkadaş, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16’sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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