İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Sefaköy Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün kapıları açmasıyla yolcular hızla tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Küçükçekmece’de yolcu almak amacıyla durağa yaklaşan metrobüsün motor bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Metrobüs hattında aksamalar yaşanırken bölgede trafik oluştu.

Sefaköy metrobüs durağında metrobüs yangını! Seferlerde aksama yaşanıyor

Alınan bilgilere göre, saat 15.15 civarında Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'na yanaşan metrobüsün motor bölümünden henüz tespit edilemeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları süratle tahliye etti. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri dumanlara müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Metrobüs hattında aksamalar yaşanırken bölgede trafik oluştu. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

SABAH SAATLERİNDE DE ARIZA YAŞANMIŞTI

Sabah saatlerinde de Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınlarında bir metrobüs arızalanmış ve metrobüs hattında yoğunluğa neden olmuştu. Vatandaşlar uzun süre metrobüs beklerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa ayağında çok sayıda metrobüs trafik oluşturmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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