İstanbul'da metrobüs arızası! Zincirlikuyu'da seferler aksadı, uzun kuyruklar oluştu
İstanbul Beşiktaş'ta, Avcılar istikametine ilerleyen bir metrobüsün Zincirlikuyu Durağı yakınlarında arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metrobüs yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken duraklarda yolcu yoğunluğu meydana geldi. Arızalı aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
İstanbul'da metrobüs hattında yaşanan arıza, ulaşımda aksamalara neden oldu. Beşiktaş ilçesinde, Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Zincirlikuyu Durağı yakınlarında arızalanarak yolda kaldı.
METROBÜS YOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Arızalanan metrobüsün yolu kapatması nedeniyle aynı istikamette ilerleyen diğer araçlar hareket edemedi. Metrobüs hattında araç kuyrukları oluşurken seferlerde gecikmeler yaşandı.
Aksama nedeniyle duraklarda bekleyen yolcu sayısı artarken özellikle Avcılar yönüne gitmek isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı.
YOLCULAR BAŞKA METROBÜSE AKTARILDI
Arızalanan metrobüste bulunan yolcular, yolculuklarına devam edebilmeleri için başka bir araca yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu arızalı metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından hattaki trafik akışı yeniden sağlandı.
METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Zincirlikuyu Durağı yakınlarında yaşanan arızanın giderilmesiyle birlikte metrobüs seferleri normale döndü.
Arızanın nedenine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.