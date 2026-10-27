Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda tekmeli kavga! Güvenlik görevlisinin müdahalesi kamerada

İstanbul Şişli'deki Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında bir güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiye tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken kavganın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile öne sürülene göre 2 kişi arasında henüz tespit edilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, durak girişinde bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede esnasında özel güvenlik görevlilerinden biri, karşısındaki kişiye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar tarafları ayırmak amacıyla araya girerken, bazı vatandaşlar ise olanları şaşkınlıkla seyretti. Yaşanan kavga etrafta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağında tekmeli kavga! Güvenlik görevlisinin müdahalesi kamerada

Görüntülerde güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı, kavgayı ayıranların ise güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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