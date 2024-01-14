Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Şehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı, 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın...'

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Giresunlu Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun sosyal medyadaki son paylaşımı yürekleri sızlattı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu.

    SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

    Giresunlu Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek çocuğu olan Ahmet Köroğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, şehidimizin sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı.

    "İZLEYİN İZLEYİN AĞLAYIN..."

    Son görev yeri olan Kuzey Irak’ta çekildiği ileri sürülen videoda silah arkadaşları “Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın” diye mesaj verirken, "Bir mesajınız var mı?" sorusuna şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ise, “Yok kardeşim, beş aydır buradayız" diye karşılık verdi.

    Şehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı.

    Şehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı, 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın...'

    GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

    Öte yandan şehit Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi. Bugün Görele Devlet Hastanesi'nden alınan 30 yaşındaki Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. 

    İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

    Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞehitGiresun
    Haberler > Gündem > Şehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı, 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın...'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya operasyon! 10 terörist etkisiz - GündemIrak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya operasyon! 10 terörist etkisizMİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildi - GündemMİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildiMeclis'te ‘Terörle mücadele’ oturumu! Bakan Fidan ve Güler vekilleri bilgilendirecek - GündemMeclis'te ‘Terörle mücadele’ oturumu! Bakan Fidan ve Güler vekilleri bilgilendirecekCezaevinden çıkar çıkmaz tartıştığı kadını öldürdü - GündemCezaevinden çıkar çıkmaz tartıştığı kadını öldürdüNaci Görür'den Bolu depremi sonrası endişelendiren yorum - GündemNaci Görür'den Bolu depremi sonrası endişelendiren yorumKar kalınlığı 3 metreye dayandı, yüzlerce köye ulaşılamıyor! Meteoroloji bir de çığ uyarısı yaptı - GündemKar kalınlığı 3 metreye dayandı, yüzlerce köye ulaşılamıyor! Meteoroloji bir de çığ uyarısı yaptıİstanbul'da kan donduran olay! İş yerindeki buzdolabından çocuk cesedi çıktı - Gündemİstanbul'da kan donduran olay! İş yerindeki buzdolabından çocuk cesedi çıktıBolu'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemBolu'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurduİçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, şehitlere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı - Gündemİçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, şehitlere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı37 tim, 518 Jandarma personeliyle dev operasyon! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı, hainlere nefes yok - Gündem37 tim, 518 Jandarma personeliyle dev operasyon! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı, hainlere nefes yok
    Sonraki Haber Yükleniyor...