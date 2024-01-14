Şehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı, 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın...'

14 Ocak 2024 21:05 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 21:06

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Giresunlu Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek çocuğu olan Ahmet Köroğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, şehidimizin sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı.

"İZLEYİN İZLEYİN AĞLAYIN..."

Son görev yeri olan Kuzey Irak’ta çekildiği ileri sürülen videoda silah arkadaşları “Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın” diye mesaj verirken, "Bir mesajınız var mı?" sorusuna şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ise, “Yok kardeşim, beş aydır buradayız" diye karşılık verdi.

Şehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı.

GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan şehit Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi. Bugün Görele Devlet Hastanesi'nden alınan 30 yaşındaki Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.