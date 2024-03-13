Şehit ateşi Denizli'ye düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden koruma aracı kaza yaptı. Kazada şehit düşen polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programı kapsamında Şırnak'ta düzenlediği mitin sonrası karayolu ile Mardin'e geçti. Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden polis ekibinin aracı ise Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki karavan ile çarpıştı.

Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu belirlenirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.