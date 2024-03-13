Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 2'si polis 3 kişi yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Erdoğan, Mardin'deki mitinginde kazaya ilişkin "“Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şırnak Adliye Meydanı'nda halka hitap etti.

Erdoğan daha sonra Mardin mitingine katılmak için kentten ayrıldı.

KORUMA EKİBİ KAZA GEÇİRDİ

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi.

Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'taki programının ardından geçtiği Mardin'de; kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, şehit olan koruma polisinin Fırat Der olduğunu söyleyip baş sağlığı diledi.

Erdoğan açıklamasında, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kazada şehit olan Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.