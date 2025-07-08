Şehit olan 12 askerimize sosyal medyada hakaret etti! Yaptığı yanına kalmadı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.C. tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 yaşında olduğu belirlenen O.C.'nin sosyal medya üzerinden metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit olan askerlerimize hakaret ettiğini tespit etti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli O.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli O.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.