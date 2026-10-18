Yalova’da iki gün süren sağanağın ardından musluklardan bulanık su akması, içme suyuna talebi artırdı. İddiaya göre, diğer marketlerde 36 TL’ye satılan 5 litrelik suyun fiyatı bir işletmede 50 TL’ye çıkarıldı. Vatandaşın şikâyeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, denetimde 4 üründe fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit etti. Su fiyatında haksız artış olup olmadığı ise incelemenin ardından netleşecek.

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Yalova'da 2 gün süren sağanak yağışların ardından altyapı sıkıntısı yaşanması ve musluklardan bulanık su akması, bazı işletmeler tarafından "fırsata" dönüştürüldü.

Vatandaşların içme suyu bulmakta zorlandığı anları ganimet bilen uyanık bir perakendeci, diğer marketlerde 36 liradan satışa konulan 5 litrelik aynı marka suyu 50 TL'den tezgaha koydu. Duruma isyan eden bir vatandaşın tepkisi üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri anında düğmeye bastı.

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BAKANLIK ŞİKÂYET ÜZERİNE DENETİM YAPTI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medyadan iletilen şikâyet üzerine 18 Ekim 2026’da Yalova’da bir marketin perakende satış noktasında denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yalova İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edildi ve gerekli tutanaklar düzenlendi.

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50 TL’LİK SU İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Denetim kapsamında 5 litrelik suyun alış ve satış fiyatlarına ilişkin belgeler de firmadan istendi. Bakanlık, inceleme sonucunda haksız fiyat artışı tespit edilmesi hâlinde ilgili belgelerin Bakanlığa iletileceğini bildirdi.

Sel felaketini fırsata çevirdiler! Vatandaş şikâyet etti, Bakanlık harekete geçti

Bekir Kaplan'ın açıklaması şöyle:

"Sosyal medyadan ulaşan şikâyet üzerine, 18 Ekim 2026 tarihinde Yalova’da faaliyet gösteren bir marketin perakende satış yerinde Yalova İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimlerde, 4 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edilerek gerekli tutanaklar düzenlenmiştir.

Ayrıca, satışa sunulan 5 litrelik suyun alış ve satış fiyatlarına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi firmadan istenmiştir. Yapılacak inceleme sonucunda haksız fiyat artışı tespit edilmesi hâlinde, ilgili belgeler Bakanlığımıza iletilecektir.

Tüketicilerimizin haklarının korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir"

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