Hatay'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Yayladağı ilçesinde yağmur suları sokakları göle çevirirken, öğrenciler okulda mahsur kaldı. Bir vatandaşın keserle sel sularının önünü açmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaşın elindeki keserle sel sularının önünü açmak için verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel sularının bastığı okulda mahsur kalan öğrencileri ekipler tarafından kurtarıldı.

Sel sularında can pazarı! Öğrencilerin mahsur kaldığı faciada, keserle suyun önünü açmaya çalıştı

TURUNCU KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle kentin farklı ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yayladağı ilçesinde etkisini artıran sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Sel sularında can pazarı! Öğrencilerin mahsur kaldığı faciada, keserle suyun önünü açmaya çalıştı

ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA EKİPLER KOŞTU

Taşan kanallardan gelen sular yollara ve bazı evlere ulaştı. Su baskının yaşandığı Bezge Mahallesi'nde bulunan okulda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ve Yayladağı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sel sularında can pazarı! Öğrencilerin mahsur kaldığı faciada, keserle suyun önünü açmaya çalıştı

VATANDAŞ ÇAREYİ KESERDE ARADI

Bir vatandaşın elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yayladağı Belediyesinden yapılan uyarıda, dere kenarında oturan vatandaşların dikkatli olmalarını ve bu alanlara araç park edilmemesini duyurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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