Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın İran operasyonunu anlattı: Gücümüzü tüm dünyaya gösterdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin enkazını bulma sürecini anlattı. Bayraktar, "TSK dünyaya damgasını vuracak bir operasyon gerçekleştirdi. Türkiye, gücümüzün ne olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

ENKAZ YERİNİ AKINCI TESPİT ETTİ

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

BAYRAKTAR OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

AKINCI'nın operasyonu tüm dünyada yankı uyandırırken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bayraktar, "Haber geldiğinde iş yerindeydim ekip arkadaşlarımla beraber. Hem Batman'da hem Van'da hem de Azerbaycan'daki arkadaşlarımızla koordine olarak görevin teknik desteğiyle alakalı çalıştık. TSK tüm dünyaya damga vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kar, tipi her türlü hava oluşumu vardı. Bunu sınır dışında en hızlı şekilde yapmak gerekiyordu. Hedef bölgeye varmak gerekiyordu, zorlu bir coğrafyada. Akıncı bu görevi vadilerin içine girerek gerçekleştirdi." dedi.

"DÜNYAYA DAMGA VURDU"

Bayraktar açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Başlı başına bir anlamda bu operasyonel kabiliyet tüm dünyaya damga vurdu diyebilirim. Orada arazinin en yüksek zirvesi 9 bin 700 fitte. Orada vadiler var ve vadilerin arasına girmek gerekti. Normalde insanlı hava aracı bunu yapmaz. Türksat uyduları kullanıldı. Azerbaycan'da da Akıncı var. Oradaki arkadaşlarımız da hazır edilmişti. Tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum."