Helikopterin yerini tespit etmişti! AKINCI dünya basınında

Dünyanın gözü onun üstündeydi! Reisi'nin enkazını Akıncı İHA buldu

Dünyanın gözü onun üstündeydi! Reisi'nin enkazını Akıncı İHA buldu

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin düşen helikopterinin yerini tespit eden Bayraktar AKINCI TİHA, dünya basınında manşet oldu. Birçok kuruluş TİHA'nın özelliklerine haberlerinde yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye’ye ait Akıncı İHA’sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikoptere ait enkazı bulmuştu.

9 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kulivend, bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu söylemişti. Ardından İran İHA’larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştı.

DÜNYA BASINI NASIL GÖRDÜ?

Akıncı İHA'nın zorlu hava şartları altında enkazın yerini tespit etmesi ise, dünyanın gündemine oturdu. Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times "İran'ın kaybı Türkiye'nin kazancı oldu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Rus haber ajansı TASS, helikopterin yerinin Türk TİHA'sı tarafından bulunduğunu ve Türkiye'nin İran'a koordinatları verdiğini yazdı.

Hindistan merkezli The Daily Guardian gazetesi ise "Türk İHA'sının ısı kaynağını tespiti sonra kurtarma ekipleri harekete geçti" manşetiyle çıktı. Haberde ise tüm süreç anlatıldı.

El-Arabiya haber sitesinde "Kaza yerini Türk İHA'sı buldu" başlığı atıldı. NewArab'ta ise "Arama kurtarma çalışmalarına Türk müdahalesi" ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan İsrail medyası da Türk TİHA'sının başarısına kayıtsız kalamadı. Jerusalem Post'un haberinde TİHA'ların teknik özelliklerinden bahsedili.