Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yemen'deki Husi saldırıların hedefi olan Suudi Arabistan ile Türkiye arasında kritik bir temas gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Selman ile Husi saldırıları görüşmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğandan Suudi Arabistana destek mesajı

HUSİLERE KARŞI RİYAD'A TAM DESTEK

Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.

BAHÇELİ'DEN "SALDIRILARA GÖZ YUMAMAYIZ" MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına sert tepki gösterirken, Ankara'nın Riyad yönetimine tam destek vermesi gerektiğini belirtti.

Mekke İttifakı'nın önemine dikkat çeken Bahçeli, "Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır" dedi.

Selman ile 'Husi saldırıları' görüşmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a destek mesajı

Bahçeli, konuşmasında Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını şu sözlerle değerlendirdi:

Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ne kıblemiz Kabe'ye ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz yumamayız, sessiz kalamayız, tahammül göstermeyiz. Kutsal topraklarımız başka bir egemen devletin sınırları içerisinde olsa da kutlu ceddimizin buralardaki mütecaviz eylemleri püskürtmek için başlattığı seferler tarihin hafıza kayıtlarında saklıdır.

Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır.

Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde bölge ülkeler arasındaki husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir. Hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirirsin, sivillere hedef alan saldırılar hiçbir surette meşru görülemeyecektir.

Selman ile 'Husi saldırıları' görüşmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a destek mesajı

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala