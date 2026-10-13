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Dünya

Yemen’de 'özel operasyon' hazırlığı! Sivillere tahliye uyarısı geldi

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Yemen’de 'özel operasyon' hazırlığı! Sivillere tahliye uyarısı geldi
Başlık ResmiYemen’de özel operasyon hazırlığı! Sivillere tahliye uyarısı geldi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’in başkenti Sana’da Husilerin kontrolünde bulunan Yemen Petrol Şirketi’nin El-Sabahah istasyonundaki sivillerin tahliye edilmesini istedi. Planlanan 'özel operasyon' öncesinde yapılan uyarıda, bölgedeki sivillerin güvenlikleri için alandan ayrılmaları gerektiği bildirildi.

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Yemen’de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan yeni bir hamle geldi.

SİVİLLERE 'BÖLGEYİ TAHLİYE EDİN UYARISI'

Koalisyon, Husilerin kontrolündeki başkent Sana’da bulunan Yemen Petrol Şirketi’nin El-Sabahah istasyonunda operasyon düzenlenmesinin planlandığını duyurdu. Operasyon öncesinde bölgede bulunan sivillerin güvenlik amacıyla tahliye edilmesi istendi.

Yemen’de özel operasyon hazırlığı! Sivillere tahliye uyarısı geldi
Başlık ResmiYemen’de özel operasyon hazırlığı! Sivillere tahliye uyarısı geldi

KARAR, 'ÖZEL OPERASYON' ÖNCESİ ALINDI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada Sana’daki belirli bir bölgenin siviller tarafından boşaltılması için uyarı yayımlanacağını bildirmişti. Maliki, X platformundan yaptığı açıklamada, tahliye kararının söz konusu bölgede gerçekleştirilecek “özel bir operasyon” nedeniyle alındığını belirtti.

Bu açıklama, koalisyon güçleri ile Yemen'deki Husi grubu arasında yeniden tırmanan gerilimlerin ortasında geldi. İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan’ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Bölgedeki karşılıklı saldırılar, krizi daha da derinleştiriyor.

Yemen’de özel operasyon hazırlığı! Sivillere tahliye uyarısı geldi
Başlık ResmiYemen’de özel operasyon hazırlığı! Sivillere tahliye uyarısı geldi

Yemen’deki çatışmalar, Eylül 2014’te İran destekli Husilerin başkent Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasıyla başlayan iç savaşın bir parçası olarak devam ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Sana’daki petrol şirketi istasyonuna yönelik planlanan operasyonun ayrıntıları ve tahliye uyarısının ardından bölgede yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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