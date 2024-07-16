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Servis şoförünü şoke eden görüntü! Minibüsün bagajında buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Servis şoförünü şoke eden görüntü! Minibüsün bagajında buldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da park halindeki bir servis minibüsünün bagajına girip yatan kadın, sinyalleri yanan minibüsü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak üzerindeki açık otoparka park edilen bir minibüsün sinyallerinin yandığı fark edildi.

EKİPLERE HABER VERDİ

Minibüsün çevresini kontrol etmeye gelen Celal Yalman, bagaj kapağını açtığında genç bir kadının yattığını fark etti. Yalman, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Servis şoförünü şoke eden görüntü! Minibüsün bagajında buldu - 1. Resim

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı sonrası bagajdan inen B.T. isimli kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Alkollü olabileceği iddia edilen genç kadın, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Celal Yalman, “Açık otoparka minibüsü park etmiştim ve sonra biri sinyalleri yanıyor diye bağırdı. Koşup minibüsün yanına geldim ve içerisiyle çevresini kontrol ettim. Arka bagaj kapağını açtığımda ve bir kişinin yattığını görünce ekiplere haber verdik” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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