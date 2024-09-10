Sevda Yılmaz'ın babası gözaltında! 13 yaşındaki kızın ifadesi acı gerçekleri gün yüzüne çıkardı

İstanbul'da kaybolduktan sonra bulunan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz aile içi bir skandalı ortaya çıkardı. Küçük kız babasının kendisini dilendirdiğini, hırsızlık yaptırmaya zorladığını ve zorla evlendirmek istediğini iddia etti. 16 yaşındaki ağabeyinin 14 yaşındaki M.G.G. ile de zorla evlendirildiğini anlatan Sevda'nın anlattıkları kan dondurdu.

İstanbul Avcılar'da 6 Eylül'de annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kaybolan ve her yerde aranan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, Yılmaz'ın 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile para karşılığı zorla evlendirilen 14 yaşındaki M.G.G. ile birlikte Kadıköy Fikirtepe'de emniyet ekipleri tarafından bulunmuştu.

KÜÇÜK KIZ YALVARDI: BENİ YURDA VERİN

13 yaşındaki kız çocuğu S.Y. kan donduran iddialarda bulundu. Pedagog ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan Sevda Yılmaz, “Babam beni zorla dilendiriliyordu, hırsızlık yaptırmaya zorluyordu, o yüzden kaçtım. O eve gitmek istemiyorum, beni yurda teslim edin” dediği ortaya çıktı.

Ailesinin kendisini dilendirmek istediği için evden kaçtığını söyleyen Yılmaz, gözaltına alınan babası Sedat Y.'nin, 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile arkadaşı M.G.G.'yi 2023'te 91 bin lira para karşılığında zorla evlendirildiğini söylediği öğrenildi.

2 BABA ADLİYEDE

Kız çocuklarından S.Y ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlandığını, darp edildiğini, M.G.G'nin ise babası A.G tarafından para karşılığı yine 16 yaşında olan S.Y.'nin ağabeyi E.Y ile zorla evlendirilerek, darp edilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipler, şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda A.G ve S.Y. isimli şüpheli iki baba gözaltına alındı. Sevda Yılmaz'nin ağabeyi E.Y., dede E.Y ile annesi H.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Emniyette işleri biten iki baba adliyeye sevk edildi.