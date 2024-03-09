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Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü
Araç Yangını, Elazığ Belediyesi, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı.

Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü - 1. Resim

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ 

Sürücü, ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönene aracı kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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