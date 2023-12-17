Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 4 kente kritik uyarı (17 Aralık 2023 hava durumu)

17 Aralık 2023 09:06 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 09:06

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pazar planı yapmak isteyenlerin gözü kulağı Meteoroloji'nin paylaşacağı verilerde. Haftanın son gününe dair hava durumu tahminleri paylaşıldı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Sıaklıklar 6 ila 10 derece birden azalacak, yurdun büyük kesiminde kar yağışı etkili olacak. Özellikle 4 ili işaret eden Meteoroloji, yeni haftanın ilk gününde ise yağışların yurdu terk edeceğini belirtti.

17 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN AZALACAK, 4 KENTE UYARI

Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de bulunan dört kenti sarı kod ile uyardı. Bu illerde yaşayanların kuvvetli sağanak ve kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu

İZMİR 9°C, 12°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 15°C

Çok bulutlu

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ARTVİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu