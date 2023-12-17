Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 4 kente kritik uyarı (17 Aralık 2023 hava durumu)
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Haftanın son gününde yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor. Meteoroloji özellikle 4 kenti işaret etti ve sarı kod ile uyardı, sıcaklıklardaki keskin düşüş ise bugün de sürecek. İşte 17 Aralık 2023 il il hava durumu tahminleri...
Pazar planı yapmak isteyenlerin gözü kulağı Meteoroloji'nin paylaşacağı verilerde. Haftanın son gününe dair hava durumu tahminleri paylaşıldı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Sıaklıklar 6 ila 10 derece birden azalacak, yurdun büyük kesiminde kar yağışı etkili olacak. Özellikle 4 ili işaret eden Meteoroloji, yeni haftanın ilk gününde ise yağışların yurdu terk edeceğini belirtti.
17 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor.
SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN AZALACAK, 4 KENTE UYARI
Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de bulunan dört kenti sarı kod ile uyardı. Bu illerde yaşayanların kuvvetli sağanak ve kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon.
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu
İZMİR 9°C, 12°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 15°C
Çok bulutlu
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 23°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ARTVİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu