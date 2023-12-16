Kar Trakya'dan giriş yaptı! Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı!

16 Aralık 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:36

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul dahil 17 il için sarı ve kodlu uyarı yapıldı.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, günlük hava durumu raporunda, önümüzdeki günlerde, “Kar, yağış ve rüzgar geliyor” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"PAZAR GÜNÜ SERT GELECEK"

Özellikle Pazar günü için önemli bir hava olayının beklendiğini ifade eden Özdemirci, şu bölgeleri ve illeri özel olarak vurguladı:

"Pazar günü, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz, iç Anadolu genelinde, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aralıklı yağışlar yaşanacak. Marmara'nın güney doğusu, iç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yer yer kar bekleniyor. Özellikle Pazar günü için uyarıda bulunacağımız iller arasında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bulunmakta. Bu bölgelerde kuvvetli yağışlar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege, orta ve doğu Akdeniz'de ise Pazar günü kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz."

BU İLLERE DİKKAT!

Önümüzdeki günlerde genel olarak önemli bir yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, pazartesi günü için de şu uyarılarda bulundu:

“Sabah saatlerinde Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari içlerinde kısa süreli yağışlar görülecek. Yine salı günü içinde ortak Karadeniz Sinop çevreleri, yine Yozgat ve Sivas çevrende aralıklı yağışlar var. Yozgat ve Sivas yerinde ki yağışlar yer yer karla karışık yağmur şeklinde de gerçekleşecek. Hafta ortasında çarşamba günü için yurt genelinde yağış beklentimiz yok. Ama perşembeden itibaren tekrar batı bölgemizden başlayarak bir yağış dalgasının etkisine gireceğiz.”

İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

İstanbul için hava durumuyla ilgili bilgi veren Özdemirci, yağışların özellikle akşam saatlerine kadar devam edeceğinin altını çizerek, “Kuvvetli bir yağış beklentimiz yok. Daha sonraki 34 gün boyunca da yağış beklemiyoruz. Genellikle parçalı ve az mutlu bir hava olacak” dedi.

KAR HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Kuvvetli kar yağışı beklemediklerini belirten Mehmet Özdemirci, kar yağacak bölgelerle ilgili de şöyle konuştu:

“Özellikle pazar günü yurdun iç kesimlerinde Marmara'nın Güneydoğu'su, Karadeniz’in iç kesimleri, iç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerde yağacak. Doğu Anadolu'da da yine kuzey ve doğusunda kar yağışı göreceğiz ama kuvvetli yağışlar değil.”

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI

Trakya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar, yağmur ve fırtına uyarısının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava koşulları etkilenmeye başladı.

Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı görüldü. Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresi ve diğer sınır köyleri beyaza büründü. Edirne genelinde hava sıcaklığı 3 derece olup, hafif yağmur da gözlemlendi. Meteoroloji, yağışın gün içinde zaman zaman etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli'nin Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerinde de hafif kar yağışı yaşandı, zaman zaman yağmurla karışık kar yağışının devam edeceği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'da ise kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda planlanan eğitim uçuşları, yer yer saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle iptal edildi. Marmaraereğlisi ilçesinde de kuvvetli rüzgar, balıkçıları denize açılmaktan alı koydu. Balıkçılar, teknelerini barınaklara çekip, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.