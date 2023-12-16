Dereler taştı, mahalleler su altında kaldı, İstanbul'da da başladı... Şiddetli yağış tam 38 saat sürecek!

16 Aralık 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 16:32

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yurdun bazı kesimlerinde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini duyuyarak vatandaşları uyarmıştı. Meteorolojinin uyarısının ardından dün akşam itibarıyla çok sayıda şehirde sağanak etkili olmaya başladı. Dereler taştı, mahalleler su altında kaldı, yollar göle döndü, heyelanlar oluştu, deniz ulaşımı durdu. İstanbul'u da etkisi altına alan yağışın aralıksız olarak tam 38 saat sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı çarşıda yağmurun dinmesini bekledi. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ'DE TURUNCU ALARM

Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Kırklareli'nde de sağanak etkili oluyor. Özellikle Demirköy ilçesinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölgede de sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

MUĞLA'DA HEYELAN

Muğla'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle Gökbel Mahallesi Sülüngür Gölü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Heyelan yüzünden kara yolu ulaşıma kapandı. Dalyan-İztuzu kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

ÇANAKKALE'DE DE AYNI KABUS

Çanakkale'de de dün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi ve bazı ilçelerde sağanak nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı yerlerde yağışın dinmesini bekledi.

Kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerinin giriş bölümlerini su bastı.

DERE TAŞINCA MAHSUR KALDILAR

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki dere taştı. Köy içindeki bir özel okulda eğitim gören çocuklarını almaya gelen velilerin araçları, Kalabaklı deresinin aniden taşması sonucu sular altında kaldı. Sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarırken bir kısmı da kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İl merkezinden köye gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç da su basan yolda ilerleyemeyince çekici yardımıyla kurtarıldı.

Köydeki bazı evleri de taşkın nedeniyle su bastı. Bölgeye sevk edilen ekipler, taşan deredeki suyun akışını kolaylaştırmak için dozer ve kepçelerle çalışma başlattı. Kalabaklı Deresi'nin taşması sonucu Kepez beldesindeki balıkçı barınağındaki bazı tekneler de zarar gördü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan duyuruda, Kalabaklı ve bölgedeki bazı köylere ulaşımı sağlayan yolun yoğun sağanaktan dolayı trafiğe kapatıldığı bildirildi. Duyuruda, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde de kuvvetli yağış il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle Lapseki'nin Çardak beldesindeki bazı sokakları su bastı. Araçlar su basan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuvvetli yağışın etkisiyle Ova Mahallesi'ndeki bazı evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.

KEPEZ ÇAYI DA TAŞTI

Çanakkale'deyağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Çevrede yaz aylarında yaşanan yangınlar sonrası toprağa tutunamayan ağaçlar, çayda akan suyun şiddetiyle sürüklendi.

Çayın denizle bağlandığı noktadaki köprünün akış menfezlerini tıkayan ağaçlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırıldı. Tıkanan çayın denize daha kolay akması sağlandı.

Kepçeye binerek, taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulunan Vali Aktaş, aşırı yağışlar öncesinde meteorolojik uyarılar yapıldığını söyledi.

Çanakkale'de kuvvetli yağışın devam ettiğini belirten Aktaş, son orman yangınlarında zarar gören ağaç kalıntılarının dereleri kapatmasından dolayı Kepez Çayı'nda ve çevre köylerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Aktaş, son duruma ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok. DSİ, Özel İdare, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay herkes sahada. Herkes görevini yapıyor. Tüm tedbirlerimiz alınmış vaziyette. Afet Koordinasyon Merkezi gece boyunca çalıştı, bugün de çalışacak. Motosikletli kuryelerinin mağdur olmamaları için trafiğe çıkmamalarını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz."

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok" dedi.

ANTALYA'DA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağışın vurduğu bir diğer il de Antalya oldu. Kumluca ilçesinde aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları da su bastığı bildirildi. Öte yandan Gavur Deresi'nin yağışlardan dolayı debisi yükseldi.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Kasapçayırı Mahallesi'nde yağıştan dolayı toprağın yumuşaması nedeniyle iki elektrik direği devrildi. Direkler ekiplerin çalışmasıyla yoldan çekildi.

Hacıveliler ve Göksu mahallelerinde müstakil evleri su bastı, vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, su basan sera ve bahçeleri gezerek, vatandaşlardan bilgi aldı.

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İzmir'de de öğleden sonra kuvvetli rüzgarla birlikte başlayan sağanak, bazı caddelerde su baskınlarına neden oldu. Yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, körfez içi vapur seferleri de iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 14.20 itibarıyla tüm vapur seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan denizin yükselmesi nedeniyle itfaiye ve İZSU ekipleri taşkın riskine karşı tedbir aldı.

DENİZ ULAŞIMI DURDU

Marmara Denizi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi, Gestaş ve Marmara RoRo firmalarının seferleri iptal edildi.

38 SAAT BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul'da da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. İstiklal Caddesi'nde gezenlerin yağış nedeniyle zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Bölgede bu hafta sonu 38 saat boyunca aralıksız yağmur bekleniyor.