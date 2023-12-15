Çanakkale'de sağanak hayatı felç etti: Mahalleleri su bastı, bahçeler göle döndü

15 Aralık 2023 23:50 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 00:11

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle Lapseki'nin Çardak beldesindeki bazı sokakları su bastı. Araçlar su basan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuvvetli yağışın etkisiyle Ova Mahallesi'ndeki bazı evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 7 günlük rapora göre Marmara bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verilmişti.

YURT GENELİDNE HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren hafta sonuna kadar düşüşünü sürdürecek. İstanbul'da dün ölçülen 17 derecelik sıcaklığın, bugün 12 dereceye, yarın ise 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ülkemizin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklerken, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlı hava öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olabileceği bildirildi.