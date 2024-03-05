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Sıcaklık düşüyor, kar geliyor! Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 4 günü işaret etti, bölge bölge uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcaklık düşüyor, kar geliyor! Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 4 günü işaret etti, bölge bölge uyardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji önümüzdeki 5 günün hava tahminlerini paylaştı, sağanak ve kar yağışı beklenen iller belli oldu. 4 gün boyunca yurt genelinde sürecek olan yağışlar sağanak şeklinde kendisini gösterecek, sıcaklıkların düştüğü doğu illerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de beklenen sıcaklıklar belli oldu. İşte son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerini paylaştı, Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise bölge bölge uyardı. Önümüzdeki 4 gün boyunca, Cumartesi de dahil olmak üzere yurdun tamamında yağış beklendiğini açıklayan Cengiz, kar yağışının kapıda olduğunu belirtti.

DOĞU KESİMLERİ İŞARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Çelik, Türkiye’nin yeni yağışlı bir sistemin içerisine girdiğini belirterek, "Önümüzdeki 4 gün boyunca beklenen yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek" dedi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yağışların önümüzdeki günlerde Ege bölgesinden başlayarak Doğu Anadolu bölgesine doğru ilerleyeceğini belirten Çelik, "Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Cumartesi günü de yağışların devam edeceğini söyleyen Çelik, "3 büyük şehirde sıcaklıklarda 6-7 derecelik düşüş öngörüyoruz. Çarşamba günü İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar 10-11 derecelere düşüyor. Ankara'da da sıcaklıklar 10 ve 11 derece ama hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 8 ve 9 derecelere kadar düşecek. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar da 16 ve 17 derecelerinde seyredecek" ifadelerini kullandı.

Sıcaklık düşüyor, kar geliyor! Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 4 günü işaret etti, bölge bölge uyardı - 1. Resim

Sıcaklık düşüyor, kar geliyor! Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 4 günü işaret etti, bölge bölge uyardı - 2. Resim

Sıcaklık düşüyor, kar geliyor! Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 4 günü işaret etti, bölge bölge uyardı - 3. Resim

Sıcaklık düşüyor, kar geliyor! Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 4 günü işaret etti, bölge bölge uyardı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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