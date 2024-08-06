Sıcaktan bunalan İstanbullular Beykoz sahilinde denize girdi

İstanbul'daki sıcak havaların artarak devam etmesi vatandaşların sahillere koşmasına neden oldu. Özellikle gençler, Beykoz Çubuklu sahilinde denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahmin raporunda İstanbul'da yüksek sıcaklık beklendiği görülmüştü.

İSTANBULLULAR SAHİLLERE KOŞTU

Ülkenin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimleri sağanak yağışlı geçişler yaşarken, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde güneşli bir hava hâkim olacak. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgârın hafiflemesiyle birlikte bunaltıcı hisler artabilir.

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti. Beykoz Çubuklu Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girerek serinledi.