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Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi: 7 derece daha artacak!

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Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji&#039;den geldi: 7 derece daha artacak!

Gündem Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan hava sıcaklıklarının 7 derece daha artacağını bildirdi. Öte yandan Artvin, Erzurum, Kars,  Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı aktarıldı. 

Yüksek nem ve sıcaklık yurt genelinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken kötü haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 

Kurumun son hava tahmin raporuna göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi: 7 derece daha artacak! - 1. Resim

18 TEMMUZ PERŞEMBE

Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi: 7 derece daha artacak! - 2. Resim

19 TEMMUZ CUMA

Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi: 7 derece daha artacak! - 3. Resim

20 TEMMUZ CUMARTESİ

Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi: 7 derece daha artacak! - 4. Resim

21 TEMMUZ PAZAR

Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi: 7 derece daha artacak! - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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