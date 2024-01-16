Şiddetli sağanakta ağır bilanço! Dereler taştı, yollar göle döndü, köprüler yıkıldı, okullar tatil edildi

16 Ocak 2024 15:34 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan şiddetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti.

İzmir'in Dikili ilçesinde geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı.

Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İlçe merkezindeki birçok sokakta suların yükselmesi nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Taşkın sonrası itfaiye ve İZSU ekipleri, iş makinaları ve pompalarla caddelerdeki suları tahliye etti.

Mahsur kalan otomobillerin kurtarıldığı, yolların yeniden trafiğe açıldığı bölgede, su baskını yaşanan iş yerlerinde ise esnaf, kovalarla tahliye çalışması yapıyor.

Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu su basan sosyal tesislerde hasar oluştuğu belirlendi.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Dikili'deki taşkında otomobili suda kalan İlker Güven, seyir sırasında suyun aniden yükselmesi nedeniyle kapıları zorla açtıklarını ifade etti.

Dikili'de sağanaklar sonrası su baskınlarının sürekli yaşandığını savunan Güven, "Biz canımızı zor kurtardık. Bu arabada çocuğumuz da olabilirdi. Başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Bunun ivedilikle bir şekilde çözümünün bulunması lazım. Yıl 2024, geldiğimiz vaziyete bak. Avrupa'da 72 saat yağmur yağıyor. Yollarda çay bardağı kadar su durmuyor. Bizim burada yarım saat yağıyor, afet oldu. İnsanlar bunun arkasına sığınmamalı" diye konuştu.

'BİR SAAT İÇİNDE OLAN OLDU'

Dükkanını su basan esnaf Orhan Onur ise iş yerini daha önce de su bastığını belirterek, "Bunun önüne geçme niyetleri yok gibi görünüyor. Allah vatandaşa sabır ve kolaylık versin" dedi.

Tunay Öztürk ise kafe işletmeciliği yaptığını, her yıl yağmur yağdığında dükkanına su girdiği için tetikte beklediklerini dile getirerek, "Su pompası sel girdikten bir saat sonra çalıştı. O makina orada boşuna mı duruyor? Vidanjör geldi, suyu çekmeden başka bir yere gitti. Benim işimi yarıda bıraktı. Buzdolaplarım, masam, sandalyem gitti. Daha ne olsun? AFAD sel uyarısı yapıyor. Fakat bir görevli hazırda beklemiyor. Bir saat içinde olan oldu" ifadelerini kullandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dikili'de ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde okulların tedbir amacıyla yarım gün tatil edildiği öğrenildi.

AYVALIK'A 70 METREKÜP YAĞIŞ DÜŞTÜ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.

MİDİBÜSTE MAHSUR KALDILAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık yakınlarındaki Tellikavak mevkisinde yolda kalan midibüsteki 22 kişiyi tahliye etti. Tahliye sonrası başka bir araçla yollarına devam eden vatandaşların "umre"den geldikleri belirtildi. Öte yandan suyun yoğunluğunu fark edemeyip ATV aracıyla girdikleri taşan Nikita Deresi'nde mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.

AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ayvalık'ta yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA HEYELAN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Karaöz ve Aksaz Mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde heyelan meydana geldi.

Karaöz Mahallesi girişi tamamen kapanırken, araçlar yolun açılmasını bekledi.

Heyelan anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel can kaybı ve yaralanmayı önledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yoldaki toprağı kaldırarak yolu açtı. AKEDAŞ ekipleri de yol devrilen yüksek gerilim hattı direğini yoldan kaldırdı.

Toprak ve elektrik direğinin kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

AYDIN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Aydın’da da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle İncirliova ilçe merkezi Aydın-İzmir karayolu sular altında kaldı.

Karayolunu kaplayan yağmur suları araç sürücülerini zor durumda bıraktı.

Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, araç sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bir aracın su içinde kaldığı bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

MANİSA'DA KÖPRÜ YIKILDI

Manisa’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ildeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu.

Şehzadeler ilçesindeki kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Sarma Çayı köprüsü saat 10.00 sıralarında heyelan sonucu çökerken bölgede jandarma, AFAD ve MASKİ ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı.

Sarma Çayının debisinin hala yüksek olması nedeniyle herhangi bir çalışma başlatılamazken jandarma ekipleri yolu araç trafiğini kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

DERE YATAKLARINDA HEYELAN

Manisa’nın Spil Dağından aldığı kaynak suyunu Gediz Nehri’ne taşıyan Çaybaşı Deresinin de debisinin artması nedeniyle Osmanlı döneminde yapılan dere ıslah çalışmalarına ilaveten sonradan yapılan istinat duvarlarının bir kısmı heyelan sonucu göçtü.

Yolun altında büyük bir boşluk oluşurken, bölgede çalışma yapan belediye ekipleri heyelan olan kısmı bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.